Incantèsimu - « Zombie » (The Cranberries)

Yvan, Florian et Joseph-Antoine, 24 ans, trois amis, ont fait le déplacement depuis leur Corse natale pour tenter de lancer leur carrière musicale en participant à cette sixième saison de The Voice. Depuis déjà plus de deux ans, l’un joue de la guitare, un autre du piano, mais les trois chantent et s’accompagnent pour reprendre les artistes qui les inspirent. Le trio Incantèsimu nous offre ce soir une émouvante reprise revisitée du titre « Zombie » de The Cranberries, en version polyphonique. Les fauteuils rouges se retourneront-ils au moment de son Audition à l’Aveugle pour leur offrir une place au sein des équipes de cette sixième saison ? Leur version harmonieuse fera-t-elle réagir Zazie, Matt Pokora, Mika et encore Florent Pagny ? Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017