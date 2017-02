Jenifer en contact avec un des talents

Pour ce talent, les auditions à l’aveugle ne sont pas inconnues ; d’ailleurs son visage et sa voix vous sont peut-être familiers… Nikos Aliagas de suite l’a reconnu et lui propose d’appeler son ex-coach de The Voice Kids saison 2, Jenifer ! Et oui, Lisandro est allé jusqu’en finale grâce aux bons conseils de Jenifer, coach de Lisandro lors de la saison 2 de The Voice Kids. L’ex-coach de The Voice ne sait pas que son finaliste se présente à The Voice ce soir. Nikos décide de l’appeler en vidéo. Surprise de Jenifer qui lui donne quelques conseils mais le principal c’est : « Suis ton cœur, comme d’habitude ». Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017