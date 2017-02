Jenifer interprète son nouveau titre « Aujourd’hui » Coach historique de The Voice et de The Voice Kids, Jenifer vient nous interpréter sur la scène des deuxièmes auditions à l’aveugle de la saison 6 son dernier titre « Aujourd’hui » issu de son nouvel opus « On arrive ». 15 ans de carrière, une discographie qui nous enchante… Pour cette deuxième émission de The Voice 6, Jenifer nous interprète son nouveau tube « Aujourd’hui ». La Coach emblématique de The Voice n’a en rien perdu de sa superbe, découvrez sans plus attendre sa prestation en exclusivité ! Extrait du Replay de The Voice, la suite du 25 février 2017