Cette semaine The Voice reçoit Jenifer, coach emblématique de The Voice et de The Voice Kids. Retour sur le parcours de Jenifer. Jenifer est d’abord une chanteuse pop mais est aussi une coach redoutable au sein du concours de chant. Jenifer totalise plus de sept saisons dans le fauteuil de coach. Portrait de la semaine Extrait du Replay de The Voice, la suite du 25 février 2017