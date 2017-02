Kap’s « It’s Only Mystery » (Arthur Simms) (saison 6)

Bercée par l’univers de la chanson depuis son enfance, la carrière de Kap’s commence vraiment à l’âge de 20 ans lorsqu’elle est choisie pour être la chanteuse d’un groupe dans sa ville natale. En intégrant différents groupes en France et en Europe, ce talent de 30 ans n’a depuis plus jamais quitté la scène. Poussée par un ami, Kap’s participe à l’aventure de The Voice dans l’espoir de voir décoller sa carrière solo. A l’occasion de son Audition à l’Aveugle, Kap’s nous interprète « It’s Only Mystery » de Arthur Simms. Son expérience de la scène payera-t-elle sur cette performance pour convaincre nos Coachs et rejoindre l’une de leur équipe ? Provoquera-t-elle cette sensation épidermique aux quatre coachs : Mika, Zazie, M Pokora et Florent Pagny ? Extrait du Replay The Voice 6 du 25 février 2017