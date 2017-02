Karla « Without You » (Mariah Carrey (saison 6)

A seulement 16 ans, la jeune Karla passe le plus clair de son temps à chanter. Son talent se confirme rapidement auprès de ses proches, et lui permet également de se produire devant un public dans des bars ou restaurants du sud-est de la France dont elle est originaire. Participer à The Voice, c’est l’opportunité pour Karla de réaliser son rêve en chantant sur scène comme une professionnelle. Elle nous interprète aujourd’hui le tube « Without You » de Mariah Carrey. Son tempérament de feu et son amplitude vocale impressionneront-t-ils suffisamment nos Coachs pour que les fauteuils rouges de Mika, M Pokora, Florent Pagny ou/et encore Zazie se retournent ? Extrait du Replay The Voice 6 du 25 février 2017