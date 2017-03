Léman – « Vivre ou survivre » (Daniel Balavoine)

C’est à l’adolescence que Léman s’est initié au monde de la musique lorsque ses proches lui font cadeau de sa première guitare sèche. Des années plus tard, ce Lyonnais de 23 ans passe à la guitare électrique et découvre qu’il est à l’aise derrière un micro. Léman participe à cette sixième édition de The Voice pour ajouter sa patte « rock » aux prestations de cette année. Ce soir, Léman sort de son répertoire de prédilection pour chanter le tube « Vivre ou survivre » de Daniel Balavoine. Il a un petit quelque chose de Muse très reconnaissable. Les quatre fauteuils rouges de Mika, Matt Pokora, Zazie et Florent Pagny, se retourneront-ils pour sélectionner Léman et le découvrir ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017