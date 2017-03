Leticia Carvalho - « All of Me » (John Legend)

Portugaise d’origine, Leticia Carvalho est une ancienne candidate de The Voice au Portugal. Arrêtée aux Battles lors de sa participation, ce jeune talent tente à nouveau sa chance aujourd’hui pour conquérir le public français et espère aller jusqu’au bout de l’aventure. Pour son Audition à l’Aveugle, Leticia Carvalho reprend le titre « All of Me » de John Legend, moitié en français, moitié en portugais. Verra-t-elle ce soir les quatre fauteuils de nos Coachs se retourner au moment de sa prestation ? Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017