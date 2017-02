Lisandro– Can’t stop the feeling (Justin Timberlake) (Saison 6)

Finaliste de la saison 2 de The Voice Kids dans l’équipe de Jenifer, Lisandro fait désormais son retour dans la cour des grands. A maintenant 17 ans, c’est un passionné de chant qui a travaillé dur pour arriver jusque là. Pour lui, l’aventure The Voice est un vrai défi qu’il compte bien relever, et c’est en interprétant « Can’t Stop the Feeling » de Justin Timberlake qu’il espère convaincre nos Coachs de se retourner. Déjà à 15 ans, cet ex-talent de The Voice Kids avait enflammé la scène avec son énergie de showman. Et là, ce soir, sa prestation pleine de bonne humeur et solaire lui donnera-t-elle accès à la suite de l’aventure ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017