Loup – Uptown Funk (Bruno Mars) (Saison 6)

Loup, Jeune toulousain beau gosse de 17 ans, joue du piano depuis son enfance et s’est ensuite mis au chant. Très inspiré par le parcours d’Antoine, finaliste de The Voice 5, Loup souhaite suivre ses pas en participant à son tour à l’aventure de The Voice. Il va interpréter ce soir le tube de Bruno Mars, « Uptown Funk ». Son énergie fera-t-elle retourner les quatre fauteuils rouges de nos Coachs préférés et rentrera-t-il ainsi lui aussi dans les annales de The Voice ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017