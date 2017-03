Cette semaine, le ménestrel emblématique de The Voice est de retour sur la scène qui a changé sa vie pour nous présenter son nouvel album d’inspiration médiévale et interpréter l’un de ses titres intitulé «Ô Fortuna ». On peut dire que son look n’a pas pris une ride, et ses performances vocales impressionnantes non plus ! Extrait du Replay de The Voice, la suite du 18 mars 2017