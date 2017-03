Lucie - « It’s a man’s man’s man’s world » (James Brown) (Saison6)

Sous ses airs de jeune fille en fleur, Lucie, fan de Mika, a les qualités vocales des plus grands pour fouler la scène de The Voice 6. Bercée par la musique depuis sa plus tendre enfance, cette jeune fille de 17 ans en a déjà étonné plus d’un grâce à sa voix très mature pour son âge. Pour son Audition à l’Aveugle, Lucie a décidé de s’attaquer au tube de James Brown « It’s a man’s man’s man’s world ». Sa détermination sur cette prestation donnera-t-elle envie à Zazie, Matt Pokora, Mika ou encore Florent Pagny de la prendre dans leur équipe ? Ce « petit bijou » envoie de la fraicheur, de la douceur et maitrise parfaitement sa prestation. Les coachs sont séduits et troublés Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 mars 2017