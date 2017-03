Qui est Lucie ?

Portrait - Depuis toute petite, Lucie adore chanter. Très vite, ses parents l’inscrivent dans les choeurs pour enfants de la cathédrale de Rouen, puis elle intègre, à 6 ans, le conservatoire de chant et de danse. A l’âge de 15 ans, elle prend ses 1ers cours de chant particuliers et prend conscience qu’elle veut faire de la chanson son métier. Très pragmatique, la jeune fille continue cependant ses études de droit pour devenir avocate en droit international à l’ONU. En participant à The Voice, Lucie veut avant tout vivre une grande expérience et partager sa passion pour la musique avec le public. Cette hyper sensible a choisi d’interpréter une chanson qui lui tient à coeur: « It’s a Man’s Man’s Man’s World ». La jeune fille veut toucher les coachs avec un mélange de douceur et de puissance. Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 mars 2017