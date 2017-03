M Pokora interprète « Comme d’habitude » (Album « My Way »)

Le plateau de The Voice 6 accueille un artiste déjà connu de tous : il s’agit de l’un de nos Coachs Matt Pokora ! Actuellement en tournée dans toute la France avec son album de reprises de Claude François intitulé « My Way », il vient mettre le feu pour son interprétation de « Comme d’habitude » et de « My Way » de Franck Sinatra. Découvrez sans plus attendre son show exceptionnel pour la suite de The Voice ! Extrait du Replay de The Voice 6 La suite du 4 mars 2017