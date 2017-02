M Pokora, Mika, Zazie et Florent Pagny reprennent « Sympathy For the Devil »-(The Rolling Stones)

Cette année, l’énergie de Zazie, l’expérience de Florent Pagny, la sensibilité de Mika et le dynamisme de M Pokora viennent composer l’équipe des Coachs de The Voice 6. Avant de laisser leur place sur scène aux Talents, ils montent sur scène ensemble pour célébrer l’ouverture de cette sixième saison. Nos quatre Coachs préférés reprennent le tube « Sympathy For the Devil » des Rolling Stones et mettent le feu sur le plateau ! Extrait du Replay The Voice 6 du 18 février 2017