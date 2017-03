Vidéo d’humeur – Les quatre coachs se sont retournés avec émotion palpable sur la prestation de Marvin Dupré, interprétant « Let Me Love You » de DJ Snake ft. Justin Bieber. Matt Pokora reconnait ce talent qu’il a déjà entendu et vu sur la toile, ayant des vidéos façon « mash up » sur une célèbre plateforme de partage de vidéos. Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017