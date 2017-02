Marcos Adam – “I Can’t Stand The Rain” (Tina Turner) (Saison 6)

Originaire de New-York, Marcos Adam est tombé amoureux de Paris il y a quatre ans et y vit désormais de la musique. Issu d’une famille de musiciens, il n’avait jamais pris le temps de se consacrer à la musique avant son arrivée en France. Il a choisi de participer à l’aventure The Voice dans l’espoir de percer dans ce milieu. Marcos va interpréter « I Can’t Stand the Rain » de Tina Turner pour son Audition à l’Aveugle. Sa prestation séduira-t-elle nos Coachs et lui permettra-t-elle de faire partie de la suite de l’aventure The Voice ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017