Marius – « All I Want » (Kodaline) (Saison 6)

Premier talent de cette nouvelle saison de The Voice à se lancer dans l’aventure ! Jeune barman plein d’énergie de 25 ans, Marius s’est découvert une passion pour la musique sur le tard. Adolescent et cherchant un moyen de séduire le plus de filles, il se met alors à la guitare. Depuis, la musique fait partie intégrante de sa vie, et il participe à l’aventure The Voice pour tenter d’acquérir cette reconnaissance professionnelle qu’il cherche depuis qu’il a commencé à chanter. Pour son Audition à l’Aveugle, Marius revisite à sa sauce « All I Want » de Kodaline. Sa prestation pleine de sensibilité va-t-elle provoquer l’émotion de nos quatre Coachs, Florent Pagny, Zazie, Mika ou M Pokora, petit nouveau dans l’aventure ? Extrait du Replay The Voice 6 du 18 février 2017