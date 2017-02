Marius s’attendait « à plus de fight ! »

Grâce à sa voix singulière et sa sensibilité, Marius a convaincu les quatre coachs, Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora. C’est l’instant décisif pour Marius devant choisir avec quel coach poursuivra-t-il l’aventure. Mais Marius a l’air frustré que les quatre coachs ne se battent pas pour lui et les provoque. M Pokora n’hésite pas à se lever et fait l’oiseau sur le plateau pour lui montrer sa présence. La décision du talent n’ira pas dans ce sens mais dans celui de Zazie finalement… Et sa décision a fait le bonheur de Zazie qui répète à tour de bras « je suis contente, je suis contente…. » énervant bien son camarade M Pokora… Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017