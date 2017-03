Marvin Dupré - « Let Me Love You » (DJ Snake ft. Justin Bieber)

Auteur, compositeur et interprète, Marvin Dupré est un artiste confirmé. Habitué de la scène et du spectacle, c’est à l’aide de son piano qu’il a l’habitude d’étoffer son répertoire de créations et de reprises de chansons appartenant à des univers qu’il s’approprie totalement. Sa participation à The Voice est l’opportunité de montrer de quoi il est capable aux Coachs de cette saison. Ce soir, avec émotion, Marvin Dupré a choisi d’interpréter « Let Me Love You » de DJ Snake ft. Justin Bieber et espère provoquer des frissons. Sa prestation intense, saura-t-elle émouvoir les Coachs et lui offrir son passeport pour les Battles ? Qui de Zazie, Florent Pagny, Matt Pokora et Mika se retournera en écoutant cette très belle version ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017