Matthieu - « Dès que le vent soufflera » (Renaud)

Rockeur dans l’âme, Matthieu 24 ans aime transmettre son énergie sur scène et au travers de sa musique. Si au départ ce jeune talent se destinait à un rôle de guitariste dans le groupe de son frère, c’est un peu par hasard qu’il découvre son potentiel de chanteur. Depuis, il ne quitte plus son micro et compte bien enflammer la scène de The Voice. Matthieu, ce jeune troubadour des temps modernes a choisi d’interpréter ce soir le titre « Dès que le vent soufflera » de Renaud. Grâce à ce choix, il espère voir les fauteuils des Coachs se retourner sur sa prestation. Matthieu gagnera-t-il sa place pour les Battles ce soir? Va-t-il réussir à embarquer coach et public pour cette reprise de Renaud ? Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017