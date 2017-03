Mika, Zazie, Florent Pagny et M Pokora, leur collégiale version acoustique

Vous avez aimé la performance de Zazie, Florent Pagny, Mika et Matt Pokora lors de la collégiale du premier Prime de cette sixième saison de The Voice ? Voici une version acoustique de « Sympathy For the Devil » des Rolling Stones, totalement différente que celle interprétée lors du lancement de cette sixième saison ! Et on peut dire que cette fois-ci, les quatre coachs mettent le feu dans le studio ! Extrait du Replay de The Voice 6 La suite du 4 mars 2017