Natan « What’d I Said » (Ray Charles) (saison 6)

Originaire de Madagascar, Natan est un véritable fan de Michael Jackson. Déjà petit il se produisait devant ses proches, et connaissait son penchant pour la musique. Celui qui a enchainé les petits boulots depuis son arrivée en France voit en sa participation à The Voice une chance de conquérir Paris et vivre de sa passion. Pour son Audition à l’Aveugle, Natan, 28 ans, reprend le fameux titre de Ray Charles « What’d I Said » et espère ainsi donner envie aux Coachs de le prendre dans l’une de leur équipe. L’un des fauteuils rouges se retournera-t-il pour lui permettre de continuer l’aventure ? Extrait du Replay The Voice 6 du 25 février 2017