Nathalia - « YMCA » (Village People.)

Armée de sa voix et de sa personnalité détonante, Nathalia, 27 ans, chante depuis déjà 10 ans et s’est constituée un répertoire de jazz, de soul mais également de chanson française. Celle qui a déjà une belle expérience de la scène au sein de différents groupes a décidé de participer à cette sixième saison de The Voice dans le but de voler cette fois-ci de ses propres ailes. Pour son Audition à l’Aveugle, Nathalia a choisi de reprendre « YMCA » de Village People. Son interprétation personnelle de ce tube interplanétaire saura-t-elle convaincre Mika, Zazie, Florent Pagny et M Pokora pour intégrer l’une de leurs équipes ce soir ? Charmante, talentueuse et radieuse, Nathalia a plein d’atouts pour séduire coachs et public. Extrait du Replay de The Voice 6 du 4 mars 2017