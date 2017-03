On refait le Prime 3

Chaque soirée les coachs multiplient les retournements de fauteuils et de situations… Toutes les semaines, les équipes s’étoffent de très belles voix et décuplent les émotions lorsqu’il s’agit d’accompagner les talents. Voici les troisièmes auditions à l’aveugle revues et décryptées dans le moindre détail. Ce soir Zazie, Florent Pagny, Mika et Matt Pokora ont été séduits par plusieurs nouveaux Talents de cette sixième saison de The Voice. Que ce soit Imane et son univers musical, Audrey et sa voix si singulière, ou encore le charme des Incantèsimu tout droit venus de Corse, les Coachs ont pu étoffer leurs équipes ! Extrait du Replay de The Voice 6 La suite du 4 mars 2017