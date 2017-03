On refait le Prime 4

Découvrez ou redécouvrez les meilleurs moments des quatrièmes Auditions à l’Aveugle de The Voice 6. Ce soir, les Talents remarquables n’ont pas manqué à l’appel et nombre d’entre eux ont su séduire Zazie, Florent Pagny, Mika et Matt. Que ce soit Manoah et sa voix d’enfant, Marvin et sa version intense de « let Me Love You » de Justin Bieber, Vincent et son groove ou encore Aurelle et son univers pop-rap, on peut dire que les Coachs avaient de quoi se sustenter cette semaine. Extrait du Replay de The Voice 6 La suite du 11 mars 2017