Ophée - « One Night Only » (Jennifer Hudson)

Si le premier métier d’Ophée est celui de danseuse, ce talent de 32 ans est aussi chanteuse et comédienne. Ophée participe à The Voice pour faire valoir ses multiples facettes et son expérience de la scène auprès des Coachs de cette sixième saison. Ce soir, la candidate de The Voice a choisi d’interpréter le titre « One Night Only » de Jennifer Hudson. L’audace d’Ophée fera-t-elle son effet sur Zazie, Matt Pokora, Mika ou encore Florent Pagny qui lui permettra-t-elle de participer aux Battles de cette saison ? Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017