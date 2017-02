Replay du 25 février 2017 – Auditions à l’aveugle 02 (Saison 06)

Vous avez manqué la soirée de The Voice 6 du samedi 25 février 2017, une soirée durant laquelle s’est jouée la deuxième session des auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison qui démarre décidément très, très fort ? Séance de rattrapage dès maintenant avec le replay vidéo The Voice 6 sur MYTF1 ! De nouveaux talents sont prêts à vous éblouir Vous avez suivi la soirée inaugurale de The Voice 6 ? Nécessairement, vous étiez devant celle du samedi 4 février 2017… Ce n’est pas le cas ? Alors, dès maintenant, revivez cette soirée folle, une soirée forte qui a vu quelques treize talents tenter leur chance devant Zazie, Mika, Florent Pagny et M Pokora, le nouveau coach de The Voice. Vous êtes tombés sous le charme de Vincent Vinel, qui a touché les Français par son histoire, son humour et son interprétation très personnelle de « Lose Yourself » d’Eminem, puis Lisandro, le showman finaliste de The Voice Kids 2, Will Barber, au look d’enfer et sa reprise dingue des Pink Floyd ou encore de Marius, le premier talent de la saison 6 ou encore Agathe, hélène et plein d’autres candidats de la semaine passée ? Découvrez leurs successeurs sur la scène de The Voice 6 : vous n’allez pas être déçus, tant le niveau est encore une fois haut, très haut ! Les quatre coachs sont prêts à se retourner. Du côté des coachs, il y en a un qui s’est distingués lors du premier épisode des auditions à l’aveugle de cette saison 6 de The Voice, on devrait une c’est : Zazie qui a fini la soirée de lancement avec trois talents dans son équipe, contre deux pour M Pokora, Florent Pagny et Mika, pourtant habituellement très actifs et très convaincants… Ces trois derniers ont-ils rattrapé leur retard durant cette deuxième soirée de The Voice 6 ? Ou Zazie a-t-elle, peut-être, creusé l’écart ? Le replay disponible dès maintenant sur MYTF1 ! Toutes ces questions, toutes ces interrogations, vous trouverez leurs réponses en visionnant le replay vidéo de l’émission The Voice 6 du samedi 25 février 2017. N’attendez pas, car cette deuxième partie des auditions à l’aveugle de The Voice 7 nous a réservé de belles surprises : découvrez-les sans attendre si vous ne l’avez pas encore fait !