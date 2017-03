Replay du 4 mars 2017 – Auditions à l’aveugle 03 (Saison 6)

Vous avez manqué la troisième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice 6 diffusée samedi 4 mars 2017 ? N’attendez pas : revivez cette soirée riche en émotions et en talents dès maintenant grâce au replay vidéo sur MYTF1 ! Après cette troisième session, vingt-huit talents sont qualifiés… Ces deux précédentes sessions d’auditions à l’aveugle, quelques dix-huit talents se sont déjà qualifiés pour la suite de la compétition The Voice 6. A l’issue de cette nouvelle soirée de « blinds » diffusée ce samedi 4 mars 2017, combien gagneront leurs places dans l’équipe de nos coachs Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika ? Et combien pour faire l’unanimité auprès d’eux, pour rejoindre les (déjà) dix-huit talents issus des précédents primes, ayant réussi cette grande performance ? Citons-les, ils le méritent : Marius, Hélène, Lisandro Cuxi, Vincent Vinel, Agathe, Will Barber, Syrine, Fonetyk & Dama, Candice Parise, Kap’s, Julia Paul, Samuel M, Karla, Camille Esteban, Emmy Liyana, Ry’m, Elise Melinand, Lily Berry. Les filles sont majoritaires… pour l’instant ! Pour le moment donc, ce sont dix-huit talents qui ont gagné leurs billets pour les grandes battles de The Voice 6. Parmi ceux-là, on retrouve une belle majorité de voix féminines : elles sont en effet onze, contre sept garçons. Cette avance restera-t-elle telle quelle à l’issue de la troisième session des auditions à l’aveugle de The Voice 6 ? La réponse est dès maintenant en REPLAY vidéo sur MYTF1 !