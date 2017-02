Ry’m « Hit the Road Jack ! » (Ray Charles) (saison 6)

Autodidacte, Ry’m est un musicien confirmé et se produit à travers le monde avec son groupe depuis déjà 10 ans. Pianiste et chanteur, l’une de ses spécialités est de jouer du piano vertical. Accompagné de son instrument si particulier, Ry’m reprend ce soir son titre fétiche « Hit The Road Jack ! » de Ray Charles. Cet homme de 29 ans espère ainsi surprendre et séduire les Coachs et le public français pour aller le plus loin possible dans l’aventure. Les fauteuils rouges se retourneront-ils au moment de sa prestation ? Saura-t-il embarquer les coachs et le public ? Ry’m vous réserve une surprise de taille ! Extrait du Replay The Voice 6 du 25 février 2017