Sacha - « Crazy In Love » (Beyoncé)

A tout juste 17 ans, Sacha a déjà de l’expérience sur scène à l’international. Avec son timbre de voix bien à lui, ce jeune talent a déjà conquis plusieurs pays dans le monde entier. En participant à cette sixième saison de The Voice, Sacha espère ce soir pouvoir convaincre le public français. A l’occasion de son Audition à l’Aveugle, Sacha a choisi d’interpréter le titre « All I Ask » d’Adèle. Avec sa puissance et son grain de voix cassé, feront-ils réagir Zazie, Matt Pokora, Mika et encore Florent Pagny ? Ce choix impressionnera-t-il suffisamment nos Coachs pour que les quatre fauteuils rouges se retournent sur sa prestation ? Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017