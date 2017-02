Samedi, vous avez vibré.... Vous n'êtes pas au bout de vos suprises

Un nouveau quatuor de choc, une bataille des coachs des plus renversantes, des talents toujours plus stupéfiants et une expérience interactive encore plus saisissante : Bienvenue dans la sixième saison de The Voice, la plus belle voix ! M POKORA, UN NOUVEAU COACH POUR LA SAISON 6 La famille des coachs de " THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX " s'agrandit et accueille un artiste incontournable : M POKORA. Après sa victoire dans " THE VOICE KIDS ", il débarque dans la version premium plus déterminé que jamais ! Véritable show man, M POKORA s'annonce comme un compétiteur redoutable qui va rabattre les cartes de la compétition et apporter un vrai vent de fraîcheur. UN CASTING 5 ETOILES Cette saison encore, le casting offre une large palette de talents de tous âges et de tous styles se confrontant à tous les genres musicaux : pop, variété française, électro, folk, rock, lyrique, blues, urbain… Un casting éclectique qui réserve bien des surprises tant au niveau des voix que des chansons et emmènera les téléspectateurs et les coachs dans des univers singuliers et inédits ! Une saison également marquée par " La GENERATION THE VOICE ", des jeunes artistes de moins de 20 ans qui ont grandi en regardant l'émission et qui n'ont pas peur de prendre des risques et de se confronter à des talents plus expérimentés ! AUDITIONS A L'AVEUGLE : CREATION D'UNE NOUVELLE REGLEAfin de créer de nouveaux enjeux, cette année, lorsqu'aucun coach ne se retourne pendant la chanson, le talent quitte directement la scène sous les applaudissements du public. Les coachs restent de dos et débriefent entre eux avec l'empathie et la bienveillance qu'on leur connaît. Cette mécanique différente des saisons précédentes apporte une nouvelle dynamique pour les auditions à l'aveugle. EXCLUSIVITE MONDIALE : LA PREMIERE APPLI VR THE VOICE VOUS PROPOSE DE VIVRE L’EXPERIENCE EN REALITE VIRTUELLE A LA PLACE D’UN COACH !Pour la première fois, plongez dans l’aventure « The Voice » grâce à une expérience immersive et interactive unique de Réalité Virtuelle: « The Voice VR ».Le principe est simple : depuis la nouvelle application « MYTF1 VR », le téléspectateur est invité à se mettre dans la peau d’un Coach de « The Voice » dans un décor virtuel en 360°, totalement interactif.A l’aide de son mobile ou d’un casque VR, le téléspectateur se retrouve dans le fauteuil de « The Voice », pendant les Auditions à l’Aveugle. Il peut buzzer comme un véritable coach, soit au touch (version mobile), soit en visant le buzzer avec ses yeux pendant quelques secondes (version casque VR) et se retourner à tout moment de la prestation, pour sélectionner son talent préféré.Cette nouvelle expérience a été conçue grâce un dispositif totalement innovant : des caméras 4K ont capté les prestations de chaque talent ainsi que la réaction du public durant les auditions ; le décor a été ensuite intégralement reconstitués à 360° permettant d’immerger totalement l’utilisateur dans le célèbre fauteuil et de vivre une expérience sensorielle totalement inédite. #VoiceRememberAvant même la diffusion des premières auditions à l’aveugle, MYTF1 lance #VoiceRemember. Retrouvez sur le site une sélection thématisée des meilleurs moments des saisons précédentes. Emouvantes, rock’n’roll ou décalées, retrouvez les prestations les plus inoubliables des cinq premières saisons de "The Voice". Suivez toute l'actualité de "The Voice" sur MYTF1, ainsi que sur tous les réseaux sociaux sur lesquels des contenus spécifiques seront offerts aux internautes.