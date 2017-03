Tectum, émouvante rencontre avec leur idole Mika

Vidéo d’humeur – A la fin de leur prestation, Mika monte sur scène pour saluer et remercier leur jolie et élégante performance en reprenant son titre « Over My Shoulders ». Malheureusement, les Tectum n’accèderont pas aux battles . Mais ce soir, grâce à Mika, ce duo a réalisé un de leurs rêves : non seulement en rendant hommage à leur idole, mais ils ont pu aussi rencontrer Mika. Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017