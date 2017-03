Tectum - « Over My Shoulders » (Mika)

Crooner des temps modernes, Vincent Vella impressionne ses proches avec son talent de chanteur depuis de nombreuses années. Soutenu par son entourage qui croit en lui, Ce talent parisien de 29Ce duo de chanteurs, Johanna et Dylan 19 ans, venu tout droit de Suisse s’est formé sur la base d’un véritable coup de cœur musical. C’est ainsi que depuis près d’un an ce couple haut en couleurs forme le duo « Tectum » entre chant et piano. Leur idole est Mika, surtout Johanna. Ce soir les Tectum reprennent la chanson « Over My Shoulders » de Mika, dont ils admirent tous les deux l’univers musical. Leur Coach de prédilection se retournera-t-il pour leur offrir une place dans son équipe ? Quels seront les Coachs qui sauteront le pas pour leur permettre d’accéder aux Battles ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017 ans participe à The Voice 6 pour le confirmer auprès de professionnels de la musique. Ce soir Vincent interprète « Virtual Insanity » de Jamiroquai. Sa puissance vocale et son fresh groove, sauront-ils faire mouche auprès de Zazie, Florent Pagny, Mika ou encore Matt Pokora et lui permettre d’accéder aux Battles ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017