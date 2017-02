Un nouveau talent se cache dans ce micro-trottoir ! Mais lequel ?

Et si le futur talent de The Voice pouvait se trouver au hasard, dans la rue ? Pour répondre à la question et pour patienter jusqu’à la première soirée de la saison 6 de The Voice, nous sommes descendus à la rencontre des passants pour dénicher la future voix exceptionnelle ! Parmi tous les piétons ayant joué le jeu se cache un véritable talent… Saurez-vous tendre l’oreille comme les juges et reconnaître le futur Slimane, Kendji ou Anne Sila ? Rendez-vous samedi 18 février à 20h55 pour le grand lancement de la saison 6 de The Voice !