The Voice : Les coachs sont prêts pour la nouvelle saison

Au programme aujourd'hui, shooting photo pour nos quatre coachs. Le photographe a voulu une ambiance détendue et en mouvement... Il n'en fallait pas plus pour que nos coachs se lâchent. Ils sont heureux de se retrouver et ça se voit. Ils se cherchent et ils se chamaillent... Une vraie rentrée des classes. Découvrez le making-of de la séance photo. "THE VOICE, la plus belle voix Saison 6" est lancé. rendez-vous le 18 février à 20h55 sur sur TF1 !