The Voice - M. Pokora : "je suis chaud patate ! "

Plus besoin de vous présenter le "petit nouveau"... Tout simplement parce qu'il est l'une des stars préférées des français, et surtout parce que les fans de The Voice l'ont déjà vu œuvrer l'automne dernier dans le fauteuil de "the Voice Kids". M. Pokora est comme un gamin à l'idée de s'asseoir à nouveau dans le fauteuil de coach. Il se sait attendu... "Je suis un peu l'outsider". Mais ne craint aucun membre de ce quatuor... Zazie, Florent Pagne et Mika n'ont qu'à bien se tenir. Rendez-vous le 18 février à partir de 20H55 pour une nouvelle saison pleine de promesses... Et dès maintenant sur MYTF1 pour des contenus inédits.