The Voice - Zazie :"comme les talents, j'ai le trac"

"J'adore ce genre de rentrée. On n'a pas trop de devoirs. on a juste du plaisir à prendre..." Comme ses trois autres camarades, Zazie est impatiente de retrouver les bancs de "The Voice"... "Le moment des blinds est une période particulière. On est dans une excitation d 'enfant. On sait que l'on part à la découverte. On va être surpris, ému, bouleversé"... Une impatience teintée de trac... Zazie a beau se dire qu'elle connait la mécanique. Il semblerait qu'elle est la facheuse manie de se mettre à la place du talent... Résultat : elle angoisse. Une vraie rentrée des classes. Rendez-vous le 18 février à partir de 20H55 pour une nouvelle saison pleine de promesses... Et dès maintenant sur MYTF1 pour des contenus inédits.