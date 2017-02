Vincent Vinel – « Lose Yourself » (Eminem) (Saison 6)

Jeune parisien, Vincent Vinel est malvoyant depuis l’enfance mais est doté d’une oreille absolue : il peut reproduire chaque mélodie qu’il entend. Le piano est son instrument de prédilection, et c’est souvent dans les gares qu’il se produit pour faire partager son univers au reste du monde et diffuser de la bonne humeur. En participant à The Voice, Vincent veut prouver que malgré son handicap, qui pour lui n’en est pas un, on peut réaliser ses rêves et aller au bout de ses objectifs. Ce soir Vincent Vinel revisite à sa façon le titre d’Eminem « Lose Yourself » accompagné de son piano et va tenter de convaincre Florent Pagny, Mika, Zazie et M Pokora de se retourner et de le faire ainsi accéder à la suite de l’aventure. Ce talent est solaire et rebooste le public tellement il a cette joie de vivre ! Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017