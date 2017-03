Voice/Pas Voice – Le bêtisier de l’émission 5

C’est parti pour le cinquième Voice/Pas Voice de la saison ! Une fois de plus, la rédaction vous propose de tout savoir sur les coulisses du tournage de l’émission. Lapsus, dérapages et gros délires, entre nos Coachs, les Talents et notre animateur star Nikos, personne n’est épargné ! Découvrez sans plus attendre les moments les plus loufoques de la soirée. Extrait du Replay de The Voice, la suite du 18 mars 2017