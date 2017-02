Will Barber - « Another Brick In the Wall » (Pink Floyd) (Saison 6)

Très inspiré par son père pour ses goûts musicaux, c’est de lui que Will a hérité cette passion pour la musique dès le plus jeune âge. Aujourd’hui gérant de restaurant et chanteur, Will participe à la sixième de The Voice dans l’espoir de pouvoir se consacrer uniquement à sa carrière musicale. Pour surprendre nos Coachs, il monte sur la mythique scène de The Voice ce soir avec son instrument pour reprendre « Another Brick In The Wall » des Pink Floyd. Il espère bien convaincre ainsi Zazie, Matt, Florent Pagny ou Mika et voir l’un de leur fauteuil rouge se retourner. Aura-t-il une place pour les Battles? Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017