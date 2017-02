Will Barber : "J'ai l'impression d'être un papa, mais..."

La prestation de Will Barber sur "Another Brick In The Wall" est clairement un moment fort de la première de la saison 6 de The Voice. Aussi forte que l'image qu'il dégage grâce à son look de rockeur, mais elle cache surtout une timidité et une grande pudeur. Ainsi, malgré sa position de doyen, Will Barber aborde les auditions de la même façon que les cadets ! Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !