Laurence Boccolini, Christophe Beaugrand, les internautes… Ils sont déjà tous fans de l'émission

Par Marine Madelmond

Hier soir, TF1 lançait son nouveau jeu en access, "The Wall, Face au mur". Une belle réussite pour Christophe Dechavanne qui a séduit plus de 5 millions de téléspectateurs. Devant ce score d’audience, plusieurs animateurs de TF1 ont partagé leur opinion, plutôt positive.

5 400 000 téléspectateurs. C’est le score d’audience de la première émission de The Wall, face au mur, lancée lundi 27 février sur TF1. Une véritable réussite pour Christophe Dechavanne, de retour sur le petit écran. Au lendemain du lancement de ce nouveau jeu en access, plusieurs animateurs ont souhaité féliciter les équipes de production. C’est le cas de Laurence Boccolini, aux commandes de Money Drop, qui n’a pas tardé à écrire un message sur les réseaux sociaux : "Bravo, big time à toute la team pour ce lancement magnifique."

Même son de cloche du côté de Christophe Beaugrand : "Bravo à mes camarades pour l’énorme carton d’hier soir." En ce qui concerne Vincent Cerutti, l’animateur a été étonnée par la mécanique du jeu : "Je viens de regarder The Wall, je suis sur le cul. Jeu énorme et Christophe Dechavanne est… Je suis admiratif." Rien que ça ! Même Cyril Hanouna a souligné le succès du programme : "Bravo TF1 et Christophe pour le casse de The Wall", a-t-il écrit.

Pour le moment, seul Christophe Dechavanne n’a pas encore commenté les audiences sur les réseaux sociaux. Mais nul doute que l’animateur est ravi de ce lancement.

Les internautes ont aussi été conquis par le lancement de ce nouveau programme : "C’était super de retrouver Christophe Dechavanne", peut-on lire à plusieurs reprises. Entre stress, excitation et soulagement, les candidats et les téléspectateurs sont passés par de multiples émotions. Soyez au rendez-vous dès ce soir à 19 heures pour la deuxième émission de The Wall, face au mur.