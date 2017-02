Participez au jeu-concours The Wall sur Facebook

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Vous le savez, The Wall, face au mur, le nouveau jeu présenté par Christophe Dechavanne débarque lundi 27 février dès 19h pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Venez tester vos connaissances sur Facebook avec un grand jeu-concours.

Tic, tac, tic, tac, le compte à rebours a commencé. Les téléspectateurs ont rendez-vous le lundi 27 février pour un nouveau programme complètement addictif. Christophe Dechavanne vous donne rendez-vous chaque soir à 19h avec un duo venu affronter le mur de 12 mètres de haut. Petit rappel des règles du jeu pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir la bande-annonce du programme. Le principe est simple : pour chaque question posée, deux solutions possibles. Soit le candidat obtient une bonne réponse et une boule verte est lâchée dans mur qui tombe vers une somme qui constitue sa cagnotte, soit c’est une mauvaise réponse et la boule rouge décompte de la cagnotte le montant situé sur le tube dans lequel elle est tombée. Vous l'avez compris, pour faire augmenter la cagnotte, autant éviter au maximum les boules rouges et donc les mauvaises réponses. Pour vous entraîner, on vous propose un petit jeu concours via un Facebook live.





Pour y participer, c’est très simple. Vous avez rendez-vous chaque jour, jusqu’au lundi 27 février sur la page Facebook de l’émission pour participer au live. Les questions seront, chaque jour, orientées sur les grands programmes de la chaîne (Koh-Lanta, The Voice, Dals). Tout le monde peut donc tenter sa chance et essayer de remporter la première place du classement définitif ainsi que 1000 euros Le nom du grand gagnant sera annoncé lundi soir sur la page Facebook de l’émission. Restez branchés !

Les règles du jeu en images