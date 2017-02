Quelles sont les règles du jeu ? Découvrez le tuto !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 lance un nouveau jeu exceptionnel présenté par Christophe Dechavanne, The Wall. Afin d’être préparés au mieux au lancement de ce programme inédit, suivez bien les instructions…

Quelles sont les règles du jeu ? Présenté par Christophe Dechavanne, The Wall, face au mur est un divertissement comme vous n’en avez jamais vu. Chaque soir, deux candidats se lanceront dans ce nouveau jeu. Ils devront faire preuve de logique, d’une culture générale irréprochable mais aussi avoir de la chance. Les candidats se retrouveront en face d’un mur de 12 mètres, l’équivalent d’un immeuble de quatre étages. En haut du mur se situent trois sortes de boules : les rouges, les vertes et les blanches. En bas de ce mur se trouvent des sommes d’argent allant jusqu’à 1,5 million d’euros. Un record dans un jeu télévisé. Si le premier candidat lance une boule verte, il remporte la somme sur laquelle est tombée la boule. Au contraire, si le candidat lance une boule rouge, il perd cette somme d’argent. Mais comment avoir un maximum de boules vertes ? C’est la mission du deuxième candidat.

En effet, à la fin de la première manche, le duo est séparé. Un des deux candidats devra accéder à une salle isolée et insonorisée afin de ne rien voir du déroulé du jeu. C’est ce candidat qui devra répondre aux questions afin de déterminer la couleur des boules mises en jeu. Vous suivez toujours ? Le participant se verra ensuite proposer un contrat avec une certaine somme d’argent. Lui seul pourra décider s’il accepte ou non cette somme d’argent, sans se consulter avec son partenaire. Le duo pourra tout gagner… comme tout perdre. C’est aussi un coup de chance et d’intuition.

Soyez donc au rendez-vous à 19 heures pour le lancement de The Wall, face au mur sur TF1.