Téléspectateurs, partagez les gains des participants !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, vous avez rendez-vous à 19 heures pour suivre le lancement de The Wall, face au mur sur TF1 ! Pour ce nouveau jeu, Christophe Dechavanne reprend du service. L'animateur phare de la première chaîne accueille chaque soir un duo de candidats ayant un lien de parenté. L'objectif : remporter jusqu'à 1,5 million d'euros. En haut du mur se situent trois sortes de boules : Des rouges, des vertes et des blanches. En bas de ce mur se trouvent des sommes d’argent allant de 1 euro à 150 000 euros. Quand le candidat, resté sur le plateau, lance une boule verte, il remporte la somme sur laquelle est tombée la boule. Au contraire, quand il lance une boule rouge, il perd la somme d'argent correspondante. L'objectif pour le deuxième candidat est d'obtenir des boules vertes depuis la salle isolée et insonorisée où il se trouve. C’est ce candidat qui devra répondre aux questions afin de déterminer la couleur des boules mises en jeu, verte s’il répond bien, rouge s’il répond mal.

Le participant isolé ne sait absolument pas ce qu’il se passe sur le plateau, il ne sait pas non plus si les réponses qu’il a données sont bonnes ou fausses. C’est dans ce cadre qu'un contrat va lui être proposé en fin d’émission avec une certaine somme d’argent. Lui seul devra décider s’il accepte ou non cette somme d’argent sans savoir bien entendu ce qui se passe sur le plateau. S'il signe, il remportera la somme proposée sur le contrat. En revanche, si il le déchire, les deux candidats repartiront avec le montant de la cagnotte que le mur aura bien voulu leur laisser. Ça peut être beaucoup d’argent mais aussi… rien du tout. Les deux participants pourront soit tout gagner ou tout perdre.

Remportez la moitié du gain mis en jeu chaque jour !

Pendant l'émission et avant chaque coupure pub, Christophe Dechavanne invite les téléspectateurs à appeler le 3280 et de choisir un chiffre compris entre 1 et 7 ou d'envoyer directement un chiffre compris entre 1 et 7 par SMS au 7 14 14. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces chiffres de 1 à 7 est placée pour chaque émission une couleur de boule : verte ou blanche ou rouge. Au total, 2 boules vertes, 3 boules blanches et 2 boules rouges sont ainsi placées et chaque boule est associée à un chiffre pour la durée de l’émission.

Trois cas de figure

Si le chiffre choisi correspond à une boule verte, le joueur est directement qualifié après avoir renseigné son numéro de téléphone. Si le chiffre choisi correspond à une boule rouge, le joueur n’est pas qualifié pour le tirage au sort. Enfin, si le chiffre choisi correspond à une boule blanche, une question avec 3 choix de réponse lui est alors proposée. Dans ce cas de figure particulier, il devra y répondre correctement pour espérer participer au tirage au sort après avoir renseigné son numéro de téléphone (vocal). Vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Pour connaître les modalités et le règlement, >> RENDEZ-VOUS ICI <<