The Wall : Audrey et Ghislain sous le choc après un gros coup dur

113 915 euros. C’est la jolie cagnotte raflée lundi soir par Vincent et Florie lors du lancement de The Wall : face au mur. De quoi faire rêver les candidats prêts à tenter leur chance face à ce mur de 12 mètres de haut, soit la hauteur d’un immeuble de quatre étages. Mais pour Audrey et Ghislain, cette belle aventure s’est terminée de la pire des manières.

Après un début plutôt réussi, les choses se sont gâtées pour le couple lors de la deuxième manche. Alors que Ghislain a enchaîné les mauvaises réponses, les boules vertes, qu’ont eu le couple, n’ont pas non plus fait exploser leur cagnotte. Il faut dire que certaines d’entre elles sont allées dans des cases "1 euro", au plus grand dam d’Audrey, restée aux côtés de Christophe Dechavanne. Et ce n’était que le début des mauvaises surprises.

Si la candidate a retrouvé le sourire en décrochant une case 50 000 euros, faisant grimper ainsi sa cagnotte à 120 522 euros, elle a totalement déchanté lors de la dernière manche de l’émission The Wall : face au mur. Alors que son compagnon devait accepter ou rejeter un contrat leur garantissant un gain de 16 117 euros, Audrey a libéré les trois dernières boules rouges, couleur qui fait perdre de l’argent. Poursuivie par la malchance, la jeune femme a vu avec horreur le premier lancer se terminer sur la case des 150 000 euros. Résultat des courses : sa cagnotte, qui affichait 120 522 euros, est tombée à 0 euros. Un malheur n’arrivant jamais seul, son compagnon Ghislain avait déchiré le contrat et refusé ainsi les 16 117 euros offerts. Sous le choc, le couple repart donc comme il est venu : sans un sou en plus en poche !

