The Wall : Christophe Dechavanne craque et verse quelques larmes !

C’est avec beaucoup de joie, d’émotion et une belle cagnotte que Célia et Deborah ont fini "The Wall : face au mur" ce mercredi. Une séquence qui n’a pas laissé insensible Christophe Dechavanne !

L’émission The Wall : face au mur fait vivre son lot d’émotions aux candidats. Du stress au moment de répondre aux questions, de la joie en décrochant une jolie case ou de la tristesse en voyant la cagnotte baisser : les duos de l’émission de TF1 vivent de vraies montagnes russes émotionnelles. Et ils ne sont pas les seuls à en voir de toutes les couleurs !

Christophe Dechavanne, qui présente ce nouveau jeu événement de TF1, vit lui aussi des sensations fortes en accompagnant les candidats ! La preuve ce mercredi soir, lorsque Célia et Déborah, deux cousines, ont décroché une jolie cagnotte de 117 523 euros. "Le mur est capricieux (…) J’ai joué tout le long pour nos filles, j’ai pensé tout le long à toi vraiment. J’ai tout fait pour donner le meilleur de moi-même. Je te promets. Tu vas l’avoir ta maison, on a gagné 117 000 euros !": a avoué Deborah, les larmes aux yeux, à sa cousine qui attend un heureux événement. Devant l’émotion des deux jeunes femmes, Christophe Dechavanne n’a pas pu retenir ses larmes. "C’est malin", a-t-il lancé avec humour tout en s’essuyant les yeux.

Si Célia et Deborah ont réussi à décrocher une belle somme d’argent grâce à The Wall : face au mur, ce n’est pas le cas de tout le monde. Après un parcours semé d’embûches et une boule rouge malheureuse, Audrey et Ghislain ont terminé l’émission avec un compteur affichant 0 euro. Un coup dur à revoir ci-dessous !





Rendez-vous dès demain à 19 heures sur TF1 pour un nouveau numéro de The Wall.