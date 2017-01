The Wall-face au mur : les castings sont ouverts !

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

En 2017, TF1 vous l’avait promis, les téléspectateurs seront gâtés avec de nombreuses surprises. Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques jours, The Wall-face au mur, c’est le nouveau jeu de la chaîne qui arrive très bientôt. Chaque jour, les participants pourront tenter de gagner la somme incroyable de 1,5 millions d’euros. Il suffira d’une boule pour décrocher le jackpot. Chaque soir, un couple se présentera devant le mur (12 mètres de haut). La règle est simple: une bonne réponse, une boule verte qui est lâchée dans le mur, une somme qui s’additionne à la cagnotte des candidats. Mais si la réponse est mauvaise, c’est une boule rouge qui tombera et vous fera perdre le montant atteint. Mais attention, le mur pourrait réserver quelques mauvaises surprises.



Les castings sont ouverts

Si vous avez envie de tenter votre chance pour participer à l’aventure The Wall-Face au mur, ça tombe bien, les castings sont ouverts. Si vous êtes très joueurs et super dynamiques ? Vous êtes en couple ou de la même famille (parents - enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, demi-frères, demi-soeurs...), vous êtes majeurs et vous souhaitez participer à un grand quiz de culture générale ? Saurez- vous vous différencier des autres et mettre votre timidité de côté ?

Pour le savoir, il vous suffit de cliquer sur ce lien pour valider votre candidature.

Le compte à rebours est lancé