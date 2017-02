The Wall face au mur débarque le 27 février sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Money Drop s'apprête à faire ses adieux à TF1... A compter du lundi 27 février, vous avez rendez-vous pour un nouveau jeu inédit sur TF1 : The Wall - Face au mur. Animé par Christophe Dechavanne, le jeu télévisé verra défiler chaque jour un duo de candidats venu affronter le mur de 12 mètres de haut. A la clé, plus d'un million et demi d'euros à remporter. La règle est simple : une bonne réponse, une boule verte qui est lâchée dans le mur, une somme qui s’additionne à la cagnotte des participants. Mais si la réponse est mauvaise, c’est une boule rouge qui tombera et vous fera perdre le montant atteint. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ce que le mur donne, il peut le reprendre. Votre cagnotte pourra passer du tout au rien. Les courageux participants vont devoir faire preuve de culture ET surtout de chance !

Inspiré de la version américaine, dont les audiences ont été exceptionnelles, The Wall : face au mur débarque en France. Pour animer l'émission, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Christophe Dechavanne, animateur phare de la chaîne qui a jadis présenté plusieurs jeu à l'antenne dont la Roue de la Fortune, aux côtés de Victoria Silvstedt, Une famille en Or et plus récemment Wishlist, la liste de vos envies. Après plusieurs semaines de casting, l'heure est enfin venue pour les heureux élus de se frotter au mur... Le rendez-vous est pris lundi 27 février à 19 heures sur TF1 !